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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 08 августа 2021
Сент-Этьен
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
70'
В. Хазри (П)
52'
В. Ле Гофф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
Замена
️️️️
М. Наде
90'
+1
Замена
Р. Будебуз
️️️️
В. Хазри
90'
+1
Замена
А. Диуссе
️️️️
З. Юссуф
82'
81'
Замена
П. Амель
️️️️
А. Лорьенте
81'
Замена
А. Грбич
️️️️
Э. Ле Фе
71'
Замена
Ж. Эрго
️️️️
И. Силва
71'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хазри
70'
66'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
Замена
А. Норден
️️️️
А. Аушиш
64'
Желтая карточка
З. Юссуф
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Ле Гофф
49'
Желтая карточка
И. Силва
Замена
Р. Амума
️️️️
Ш. Аби
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-2-2-2
42
Грин
97
Масон
50
Наде
2
Мукуди
15
Колоджейчак
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
10
Хазри
7
Аби
4-1-2-1-2
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
2
Силва
9
Моффи
7
Аби
17
Амума
17
Амума
7
Аби
28
Юссуф
10
Диуссе
10
Диуссе
28
Юссуф
10
Хазри
10
Будебуз
10
Будебуз
10
Хазри
24
Аушиш
70
Норден
70
Норден
24
Аушиш
2
Силва
14
Эрго
14
Эрго
2
Силва
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Грбич
9
Грбич
28
Ле Фе
45
Лорьенте
29
Амель
29
Амель
45
Лорьенте
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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