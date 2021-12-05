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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Нант
Лорьян - Нант: обзор матча 05 декабря 2021
Лорьян
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 1
Завершен
Нант
83'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Нант
90'
+2
Замена
Ш. Траоре
️️️️
К. Мерлен
90'
+1
Желтая карточка
А. Жиротто
83'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиприен
Пас отдал
О. Букари
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
83'
81'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
81'
Замена
Фабио
️️️️
Л. Бляс
Замена
А. Лорьенте
️️️️
С. Диарра
67'
64'
Замена
В. Сиприен
️️️️
К. Кулибали
48'
Желтая карточка
С. Мутуссами
Желтая карточка
Д. Уаттара
26'
18'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
27
Лео Петро
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
27
Мозес Саймон
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
28
Ле Фе
27
Петро
11
Уаттара
25
Диарра
9
Моффи
2
Силва
3-3-1-1-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Жиротто
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
27
Саймон
8
Мутуссами
10
Бляс
9
Муани
17
Кулибали
25
Диарра
45
Лорьенте
45
Лорьенте
25
Диарра
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
26
Мерлен
22
Траоре
22
Траоре
26
Мерлен
10
Бляс
2
Фабио
2
Фабио
10
Бляс
17
Кулибали
25
Сиприен
25
Сиприен
17
Кулибали
Остались в запасе
Лорьян
Нант
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
1
Денис Петрич
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лорьян - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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