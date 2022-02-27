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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лорьян
Брест - Лорьян: обзор матча 27 февраля 2022
Брест
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
73'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лорьян
90'
Замена
М. Йенц
️️️️
А. Лорьенте
90'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Л. Абержель
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
87'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Л. Агум
87'
Желтая карточка
Л. Агум
81'
73'
ГОЛ! 0:1!
И. Коне
Пас отдал
Л. Абержель
Замена
П. Ласн
️️️️
Р. дель Кастильо
71'
70'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
65'
Желтая карточка
Л. Абержель
53'
Замена
С. Сумано
️️️️
И. Бонке
45'
+4
Желтая карточка
У. Мендес
45'
Желтая карточка
А. Лорьенте
43'
Желтая карточка
И. Бонке
Замена
Й. Уронен
️️️️
Ю. Белаили
32'
Красная карточка
Б. Шардонне
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
6
Агум
8
Маньетти
11
Белаили
9
Онора
20
дель Кастильо
10
Сатриано
4-2-1-2-1
1
Дрейер
17
Мендес
27
Петро
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
8
Бонке
45
Лорьенте
11
Уаттара
9
Моффи
11
Белаили
21
Уронен
21
Уронен
11
Белаили
20
дель Кастильо
6
Ласн
6
Ласн
20
дель Кастильо
6
Агум
93
Белькебла
93
Белькебла
6
Агум
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
45
Лорьенте
4
Йенц
4
Йенц
45
Лорьенте
19
Абержель
28
Ле Фе
28
Ле Фе
19
Абержель
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
8
Бонке
99
Сумано
99
Сумано
8
Бонке
Остались в запасе
Брест
Лорьян
30
Готье Ларсоннер
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Лорьян
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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