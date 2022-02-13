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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 13 февраля 2022
Монако
13.02.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лорьян
86'
Замена
И. Силва
️️️️
А. Лорьенте
82'
Желтая карточка
А. Лорьенте
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ж. Лукас
81'
Желтая карточка
Р. Агилар
73'
60'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
К. Буагар
60'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Сумано
60'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Моффи
Замена
А. Головин
️️️️
К. Фолланд
57'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
57'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Вандерсон
57'
Желтая карточка
К. Энрике
45'
37'
Желтая карточка
К. Буагар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Кентен Буагар
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
21
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
19
Сидибе
6
Лукас
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-1-1-2-2
1
Дрейер
17
Мендес
27
Петро
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
8
Бонке
45
Лорьенте
17
Буагар
99
Сумано
9
Моффи
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
6
Лукас
8
Матацо
8
Матацо
6
Лукас
31
Фолланд
10
Головин
10
Головин
31
Фолланд
2
Вандерсон
10
Мартинш
10
Мартинш
2
Вандерсон
9
Моффи
28
Ле Фе
28
Ле Фе
9
Моффи
17
Буагар
11
Уаттара
11
Уаттара
17
Буагар
99
Сумано
28
Коне
28
Коне
99
Сумано
45
Лорьенте
2
Силва
2
Силва
45
Лорьенте
Остались в запасе
Монако
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
10
Баптист Муазан
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монако - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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