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Эрнест Сека
Статистика
Эрнест Сека - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1987 (39)
#22 | Защитник
185 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
25
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
19.05.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
3 : 2
12.05.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
2 : 1
06.05.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
28.04.2018
Ницца
1' - 90'
64'
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3 : 1
21.04.2018
Страсбур
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0 : 1
14.04.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1 : 1
07.04.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2 : 2
01.04.2018
Метц
1' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
17.03.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1 : 3
09.03.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
04.03.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
0 : 0
23.02.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
5 : 2
17.02.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2 : 1
11.02.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0 : 2
03.02.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 1
28.01.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
3 : 2
20.01.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
16.01.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0 : 2
12.01.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 1
16.12.2017
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 3
08.12.2017
Страсбур
1' - 90'
19'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
2 : 1
02.12.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0 : 0
28.11.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.11.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3 : 0
04.11.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2 : 2
28.10.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 2
22.10.2017
Страсбур
1' - 53'
53'
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 3
15.10.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
1 : 1
30.09.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 2
24.09.2017
Нант
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
3 : 0
16.09.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
0 : 1
09.09.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
27.08.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
19.08.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
4 : 0
05.08.2017
Страсбур
Был в запасе
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