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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Метц
Страсбур - Метц: обзор матча 01 апреля 2018
Страсбур
01.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Метц
17'
С. Баокен
80'
Э. Сека
24'
Э. Ривьер (П)
46'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Метц
ГОЛ! 2:2!
Э. Сека
80'
Желтая карточка
С. Баокен
77'
77'
Вторая желтая
В. Селимович
Желтая карточка
Д. Ленар
70'
61'
Желтая карточка
М. Ниахате
Желтая карточка
Ж. Мартен
56'
46'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мойе
Пас отдал
М. Доссеви
Желтая карточка
П. Мартинес
41'
38'
Желтая карточка
В. Селимович
28'
Желтая карточка
Н. Ру
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Ривьер
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Метц
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-1-3-2
90
Окиджа
26
Коне
22
Сека
18
Мартинес
14
Аолу
8
Мартен
14
Ленар
10
Корнье
13
Баокен
13
Блаяк
4-3-1-2
1
Кавашима
20
Баллиу
19
Ниахате
5
Селимович
18
Ривьерес
24
Коад
14
Доссеви
21
Поблет
91
Мойе
26
Ру
97
Ривьер
Остались в запасе
Страсбур
Метц
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
88
Юссеф Мазиз
ЛП
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Страсбур - Метц
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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