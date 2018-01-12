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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Генгам
Страсбур - Генгам: обзор матча 12 января 2018
Страсбур
12.01.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Генгам
8'
Я. Салибу
16'
Н. Бенезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Генгам
34'
Желтая карточка
П. Ребошу
16'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бенезе
Пас отдал
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
15'
14'
Желтая карточка
М. Диалло
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Салибу
Пас отдал
М. Коко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-4-2
90
Окиджа
26
Коне
12
Мангане
22
Сека
70
Лала
6
Гримм
8
Мартен
13
Сако
17
Гонсалвеш
10
Да Кошта
13
Баокен
4-1-2-1-2
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
8
До
5
Диалло
10
Бенезе
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
Остались в запасе
Страсбур
Генгам
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Страсбур - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
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