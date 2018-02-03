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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Бордо
Страсбур - Бордо: обзор матча 03 февраля 2018
Страсбур
03.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
3'
Ю. Санкаре
53'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Бордо
90'
+2
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
Н. де Превилль
48'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
30'
Желтая карточка
Пабло
Желтая карточка
Ж. Гримм
25'
5'
Желтая карточка
М. Пундж
3'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Камара
70
Лала
18
Мартинес
12
Мангане
20
Фулкье
14
Аолу
8
Мартен
6
Гримм
11
Терье
9
Саади
10
Да Кошта
3-3-1-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
29
Пундж
13
Санкаре
8
Мейте
21
Лерагер
10
Малком
9
Лаборд
12
де Превилль
Остались в запасе
Страсбур
Бордо
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Страсбур - Бордо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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