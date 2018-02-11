Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Труа
Страсбур - Труа: обзор матча 11 февраля 2018
Страсбур
11.02.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Труа
65'
Ж. Аолу
69'
Ж. Блаяк
90+4'
А. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Труа
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Ньян
90'
Желтая карточка
К. Эрейе
ГОЛ! 2:0!
Ж. Блаяк
69'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Аолу
Пас отдал
М. Терье
65'
Желтая карточка
Ж. Мартен
47'
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
37'
28'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
4-1-3-1-1
90
Окиджа
70
Лала
12
Мангане
18
Мартинес
20
Фулкье
14
Аолу
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
10
Да Кошта
3-2-2-2-1
1
Желязны
29
Эрейе
14
Беллуджу
8
Жиродо
12
Депланье
22
Траоре
6
Вальтер
10
Ниве
7
Грандсир
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Страсбур
Труа
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Страсбур - Труа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Труа
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+