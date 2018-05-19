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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Страсбур
Нант - Страсбур: обзор матча 19 мая 2018
Нант
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
32'
Л. Дюбуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Страсбур
ГОЛ! 1:0!
Л. Дюбуа
Пас отдал
А. Туре
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-1-3-2
16
Тэтэрушану
6
Лима
5
Паллуа
26
Джиджи
15
Дюбуа
7
Туре
21
Крхин
8
Мутуссами
21
Ронжье
17
Кулибали
22
Сала
3-2-4-1
21
Камара
12
Мангане
22
Сека
18
Мартинес
20
Фулкье
70
Лала
10
Корнье
14
Ленар
6
Гримм
17
Гонсалвеш
13
Баокен
Остались в запасе
Нант
Страсбур
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Нант - Страсбур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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