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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 28 апреля 2018
Страсбур
28.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
21'
И. Саади
59'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ницца
79'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
77'
Желтая карточка
А. Суке
Желтая карточка
Э. Сека
64'
60'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Д. Ленар
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
29'
Желтая карточка
Марлон
ГОЛ! 1:0!
И. Саади
Пас отдал
С. Баокен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
4-1-3-2
90
Окиджа
26
Коне
18
Мартинес
22
Сека
20
Фулкье
14
Аолу
10
Корнье
14
Ленар
8
Мартен
13
Баокен
9
Саади
4-4-2
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
6
Марлон
13
Сако
61
Тамез
14
Сери
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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