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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 09 марта 2018
Страсбур
09.03.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 3
Завершен
Монако
19'
С. Баокен
5'
С. Йоветич
21'
Р. Лопеш
41'
Фабиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монако
68'
Желтая карточка
Р. Лопеш
41'
ГОЛ! 1:3!
Фабиньо
Пас отдал
Б. Кейта
21'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лопеш
ГОЛ! 1:1!
С. Баокен
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Сидибе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Окиджа
18
Мартинес
26
Коне
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
8
Мартен
14
Ленар
11
Терье
13
Баокен
13
Блаяк
4-1-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
24
Раджи
15
Глик
6
Фабиньо
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
9
Йоветич
Остались в запасе
Страсбур
Монако
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Страсбур - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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