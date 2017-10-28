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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Анжер
Страсбур - Анжер: обзор матча 28 октября 2017
Страсбур
28.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
28'
К. Лала (П)
78'
М. Терье
68'
К. Токо Экамби
76'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Анжер
Желтая карточка
Б. Камара
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Терье
Пас отдал
К. Лала
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Суну
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мангани
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
64'
Желтая карточка
М. Терье
57'
33'
Желтая карточка
Б. Сантамария
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Лала
28'
7'
Желтая карточка
М. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Камара
26
Коне
22
Сека
21
Салмье
70
Лала
14
Аолу
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
10
Да Кошта
3-3-1-1-2
1
Мишель
29
Томас
8
Траоре
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
21
Эндрю
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
27
Кривелли
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
90
Александр Окиджа
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Страсбур - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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