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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 07 апреля 2018
Анжер
07.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
6'
К. Токо Экамби
70'
Ж. Мартен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Страсбур
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Мартен
49'
Желтая карточка
П. Мартинес
Желтая карточка
Т. Мангани
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мангани
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
8
Оньянге
11
Рен-Аделед
29
Тайт
9
Экамби
3-1-4-1-1
90
Окиджа
22
Сека
18
Мартинес
26
Коне
14
Аолу
14
Ленар
8
Мартен
17
Гонсалвеш
10
Корнье
11
Терье
13
Баокен
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
1
Матье Мишель
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Анжер - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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