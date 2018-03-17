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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Страсбур
Тулуза - Страсбур: обзор матча 17 марта 2018
Тулуза
17.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
89'
Я. Саного
90+2'
Я. Саного
46'
Ж. Блаяк
90+5'
Б. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Страсбур
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Б. Коне
ГОЛ! 2:1!
Я. Саного
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Я. Саного
Пас отдал
И. Силла
89'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Блаяк
Пас отдал
Б. Корнье
Желтая карточка
С. Яго
23'
Желтая карточка
И. Диоп
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-4-1
40
Лафон
4
Силла
20
Яго
6
Диоп
98
Амьен-Аду
18
Каюзак
19
Мубеле
7
Сомалья
10
Градель
16
Имбула
9
Саного
3-1-3-2
90
Окиджа
22
Сека
26
Коне
18
Мартинес
14
Аолу
10
Корнье
14
Ленар
8
Мартен
13
Баокен
13
Блаяк
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Тулуза - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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