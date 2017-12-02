Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 02 декабря 2017
Страсбур
02.12.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
13'
Н. Да Кошта
65'
С. Баокен
42'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - ПСЖ
90'
+9
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Ж. Мартен
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
И. Саади
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ленар
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Баокен
Пас отдал
Н. Да Кошта
65'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
50'
44'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Рабьо
ГОЛ! 1:0!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Д. Ленар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Камара
12
Мангане
22
Сека
26
Коне
70
Лала
14
Аолу
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
10
Да Кошта
13
Баокен
4-1-3-2
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Кимпембе
17
Бершиче
12
Рабьо
11
Ди Мария
15
Пасторе
10
Неймар
10
Мбаппе
7
Дракслер
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
ПСЖ
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
5
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
5
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
Вчера, 16:07
11
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ренн» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
5
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
5
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
Вчера, 16:07
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+