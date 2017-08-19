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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Страсбур
Монпелье - Страсбур: обзор матча 19 августа 2017
Монпелье
19.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
72'
Д. Конгре
24'
И. Саади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Страсбур
ГОЛ! 1:1!
Д. Конгре
72'
Желтая карточка
Д. Конгре
41'
39'
Желтая карточка
Б. Корнье
37'
Желтая карточка
Ж. Мартен
27'
Желтая карточка
Й. Салмье
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Саади
Пас отдал
П. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
13
Исан Сако
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
20
Мукиэле
3
Мендеш
3
Конгре
20
Агилар
6
Ласн
7
Мбенза
22
Пирис
29
Сессеньон
13
Сио
9
Берижо
4-1-4-1
21
Камара
70
Лала
21
Салмье
18
Мартинес
12
Мангане
14
Аолу
8
Мартен
10
Корнье
17
Гонсалвеш
13
Сако
9
Саади
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Монпелье - Страсбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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