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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Тулуза
Страсбур - Тулуза: обзор матча 16 декабря 2017
Страсбур
16.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
25'
Ж. Мартен (П)
52'
К. Мангане
30'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Тулуза
59'
Желтая карточка
Ж. Имбула
ГОЛ! 2:1!
К. Мангане
52'
Желтая карточка
Б. Коне
48'
40'
Желтая карточка
Я. Каюзак
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
Желтая карточка
К. Мангане
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Мартен
25'
23'
Желтая карточка
М. Градель
19'
Желтая карточка
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Страсбур
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-3-2
12
Боннефо
12
Мангане
26
Коне
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
13
Блаяк
10
Да Кошта
4-2-3-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
20
Яго
6
Жульен
29
Бли
18
Каюзак
16
Имбула
7
Сомалья
10
Градель
9
Делор
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Страсбур - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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