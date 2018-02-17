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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 17 февраля 2018
ПСЖ
17.02.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
5 : 2
Завершен
Страсбур
10'
Ю. Дракслер
21'
Неймар
22'
А. Ди Мария
73'
Э. Кавани
79'
Э. Кавани
6'
Ж. Аолу
67'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Страсбур
ГОЛ! 5:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
79'
74'
Желтая карточка
К. Лала
ГОЛ! 4:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
73'
Желтая карточка
Т. Силва
68'
67'
ГОЛ! 3:2!
С. Баокен
Пас отдал
Н. Да Кошта
57'
Желтая карточка
Д. Фулкье
45'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Желтая карточка
Д. Алвес
24'
ГОЛ! 3:1!
А. Ди Мария
22'
ГОЛ! 2:1!
Неймар
21'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Неймар
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Аолу
Пас отдал
К. Лала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
ПСЖ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
3
Курзава
3
Силва
3
Кимпембе
10
Алвес
19
Диарра
10
Неймар
20
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Дракслер
3-3-2-2
90
Окиджа
22
Сека
26
Коне
18
Мартинес
20
Фулкье
14
Аолу
70
Лала
14
Ленар
8
Мартен
13
Баокен
10
Да Кошта
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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