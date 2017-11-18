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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 18 ноября 2017
Страсбур
18.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
28'
Ж. Блаяк
82'
С. Баокен
89'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ренн
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Эну
Пас отдал
Д. Леа Силики
ГОЛ! 2:0!
С. Баокен
Пас отдал
Д. Ленар
82'
63'
Красная карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
С. Баокен
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Блаяк
Пас отдал
Й. Салмье
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-3-2
21
Камара
21
Салмье
26
Коне
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
14
Ленар
8
Мартен
17
Гонсалвеш
13
Блаяк
13
Баокен
3-4-2
40
Коубек
14
Траоре
25
Афонсо
17
Мешер
21
Андре
31
Амалфитано
19
Мубеле
17
Леа Силики
23
Брэндон
23
Эну
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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