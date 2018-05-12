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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 12 мая 2018
Страсбур
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 2
Завершен
Лион
22'
С. Баокен
89'
Н. Да Кошта
90+4'
Д. Ленар
50'
Н. Фекир (П)
73'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лион
Желтая карточка
А. Окиджа
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Д. Ленар
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Н. Да Кошта
89'
Желтая карточка
К. Мангане
85'
73'
ГОЛ! 1:2!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
70'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Фекир
Желтая карточка
П. Мартинес
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
22'
Желтая карточка
С. Баокен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Жереми Гримм
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Лион
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
4-1-4-1
90
Окиджа
70
Лала
12
Мангане
18
Мартинес
20
Фулкье
14
Аолу
6
Гримм
14
Ленар
10
Корнье
8
Мартен
13
Баокен
3-1-1-2-1
16
Горжелен
21
Морель
4
Дьякаби
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
Остались в запасе
Страсбур
Лион
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Страсбур - Лион
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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