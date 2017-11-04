Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Страсбур
Труа - Страсбур: обзор матча 04 ноября 2017
Труа
04.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
55'
С. Хауи
90+3'
А. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
А. Ньян
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
90'
Желтая карточка
А. Конфа
77'
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
Пас отдал
С. Грандсир
55'
31'
Красная карточка
Н. Да Кошта
26'
Желтая карточка
М. Терье
Желтая карточка
С. Хауи
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
3-2-2-2
30
Самасса
8
Жиродо
14
Беллуджу
29
Эрейе
22
Траоре
12
Депланье
28
Пеле
5
Дингом
10
Хауи
7
Грандсир
4-1-3-1-1
21
Камара
70
Лала
26
Коне
21
Салмье
22
Сека
14
Аолу
8
Мартен
17
Гонсалвеш
5
Ногейра
11
Терье
10
Да Кошта
Остались в запасе
Труа
Страсбур
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
90
Александр Окиджа
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Труа - Страсбур
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Страсбур
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ренн» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+