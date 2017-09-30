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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Страсбур
Дижон - Страсбур: обзор матча 30 сентября 2017
Дижон
30.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
90+2'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Страсбур
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
90'
Желтая карточка
Ж. Аолу
Красная карточка
С. Ямбере
85'
57'
Желтая карточка
Д. Ленар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Шека
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-4-2
30
Рейне
19
Розье
3
Джилободжи
4
Ямбере
26
Чафик
23
Слити
20
Амалфитано
14
Мари
8
Шека
9
Жанно
22
Саид
4-1-3-2
21
Камара
70
Лала
12
Мангане
22
Сека
26
Коне
14
Аолу
10
Корнье
14
Ленар
8
Мартен
9
Саади
10
Да Кошта
Остались в запасе
Дижон
Страсбур
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Дижон - Страсбур
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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