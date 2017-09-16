Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 16 сентября 2017
Монако
16.09.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
44'
Р. Лопеш
51'
Р. Фалькао
67'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Страсбур
Желтая карточка
Жорже
84'
Желтая карточка
Д. Сидибе
73'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
67'
63'
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Жорже
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопеш
Пас отдал
Р. Фалькао
44'
1'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
18
Геззаль
18
Тилеманс
9
Лопеш
9
Фалькао
9
Йоветич
4-1-2-1-2
21
Камара
12
Мангане
26
Коне
22
Сека
18
Мартинес
14
Аолу
8
Мартен
13
Сако
11
Терье
10
Да Кошта
9
Саади
Остались в запасе
Монако
Страсбур
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Монако - Страсбур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Страсбур
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ренн» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+