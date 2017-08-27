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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Страсбур
Генгам - Страсбур: обзор матча 27 августа 2017
Генгам
27.08.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
63'
М. Диалло
87'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Н. Бенезе
87'
ГОЛ! 1:0!
М. Диалло
Пас отдал
Д. Икоко
63'
40'
Желтая карточка
М. Терье
29'
Желтая карточка
К. Мангане
Желтая карточка
М. Коко
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
8
Люка До
ОП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
32
Икоко
5
Диалло
18
Фири
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
9
Тюрам
4-1-3-1-1
21
Камара
70
Лала
21
Салмье
18
Мартинес
12
Мангане
14
Аолу
10
Корнье
13
Сако
8
Мартен
11
Терье
9
Саади
Остались в запасе
Генгам
Страсбур
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Генгам - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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