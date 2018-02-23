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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 23 февраля 2018
Страсбур
23.02.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монпелье
Желтая карточка
П. Мартинес
81'
39'
Желтая карточка
П. Мендеш
Желтая карточка
С. Баокен
37'
35'
Желтая карточка
Д. Сио
31'
Желтая карточка
В. Хилтон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Окиджа
70
Лала
26
Коне
18
Мартинес
20
Фулкье
14
Аолу
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
13
Баокен
13
Блаяк
3-4-1-1
23
Леком
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
2
Агилар
7
Мбенза
13
Сио
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Страсбур - Монпелье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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