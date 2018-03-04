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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Страсбур
Кан - Страсбур: обзор матча 04 марта 2018
Кан
04.03.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
43'
Э. Кривелли
87'
Ф. Жилберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
Ф. Жилберт
Пас отдал
И. Диоманд
87'
Желтая карточка
Д. Авуну
86'
Желтая карточка
Э. Кривелли
83'
55'
Желтая карточка
К. Лала
Желтая карточка
Р. Роделен
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
С. Питерс
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Кан
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
3-3-2-2
1
Веркутр
5
Санко
4
Джику
8
Питерс
25
Женевуа
15
Айт Беннассер
24
Жилберт
4
Диоманд
29
Авуну
23
Роделен
27
Кривелли
3-3-2-1-1
90
Окиджа
18
Мартинес
26
Коне
21
Салмье
20
Фулкье
14
Аолу
70
Лала
8
Мартен
14
Ленар
11
Терье
13
Баокен
Остались в запасе
Кан
Страсбур
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
21
Бингуру Камара
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Кан - Страсбур
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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