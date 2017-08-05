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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 05 августа 2017
Лион
05.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
4 : 0
Завершен
Страсбур
23'
М. Диас
59'
Н. Фекир (П)
61'
М. Диас
90+1'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Страсбур
ГОЛ! 4:0!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Корне
90'
+1
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
85'
81'
Замена
С. Баокен
️️️️
Ж. Мартен
Замена
М. Корне
️️️️
Б. Траоре
79'
78'
Желтая карточка
И. Сако
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Диас
76'
75'
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
Д. Ленар
67'
Замена
И. Сако
️️️️
И. Саади
64'
Желтая карточка
Й. Салмье
ГОЛ! 3:0!
М. Диас
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Фекир
59'
44'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Желтая карточка
Л. Тусар
43'
Желтая карточка
М. Диас
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
М. Депай
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
10
Серхи Дардер
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ПП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Дардер
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
4-1-4-1
21
Камара
70
Лала
12
Мангане
21
Салмье
18
Мартинес
14
Аолу
10
Да Кошта
14
Ленар
8
Мартен
10
Корнье
9
Саади
9
Диас
9
Маолида
9
Маолида
9
Диас
11
Траоре
70
Корне
70
Корне
11
Траоре
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
9
Саади
13
Сако
13
Сако
9
Саади
14
Ленар
17
Гонсалвеш
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
13
Баокен
13
Баокен
8
Мартен
Остались в запасе
Лион
Страсбур
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лион - Страсбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Групама Стэдиум
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