Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Мадлунг - статистика

Завершил карьеру
11 июля 1982 (44), Брауншвейг
#39 | Защитник
193 см | 92 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
22
4
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
23.05.2015
Байер
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0 : 0
16.05.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
2 : 0
25.04.2015
Айнтрахт
1' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0 : 0
17.04.2015
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
3 : 0
11.04.2015
Айнтрахт
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 2
04.04.2015
Ганновер-96
1' - 90'
27'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
3 : 1
21.03.2015
Айнтрахт
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
4 : 2
08.03.2015
Айнтрахт
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
28.02.2015
Гамбург
1' - 90'
31'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
3 : 1
21.02.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.02.2015
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 2
08.02.2015
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.02.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4 : 1
31.01.2015
Айнтрахт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 1
20.12.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4 : 4
17.12.2014
Герта
29' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3 : 2
12.12.2014
Айнтрахт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 0
30.11.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 3
22.11.2014
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 4
08.11.2014
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 0
01.11.2014
Айнтрахт
1' - 90'
88'
43'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4 : 5
25.10.2014
Штутгарт
1' - 90'
21, 65'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
19.10.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.10.2014
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 2
28.09.2014
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
23.09.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 1
14.09.2014
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
2 : 2
30.08.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.08.2014
Фрайбург
Был в запасе
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
93
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+