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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 12 декабря 2014
Хоффенхайм
12.12.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
43'
К. Фолланд
65'
А. Салаи
87'
Р. Фирмино
58'
Ш. Айхнер
77'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
90'
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
Желтая карточка
Р. Фирмино
88'
ГОЛ! 3:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Салаи
87'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Т. Эльюнусси
86'
82'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Штендера
77'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сеферович
75'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Т. Инуи
73'
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
65'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
62'
Желтая карточка
А. Бек
58'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Р. Фирмино
43'
Желтая карточка
К. Чжин-Су
35'
32'
Желтая карточка
А. Бамба
Замена
Т. Штробль
️️️️
Н. Зюле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Айнтрахт
33
Янник Зуммак
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
4-3-3
1
Бауманн
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
32
Бек
27
Швеглер
8
Полански
18
Эльюнусси
31
Фолланд
9
Фирмино
27
Модест
3-2-3-1-1
26
Хильдебранд
20
Хасебе
23
Русс
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
9
Сеферович
25
Зюле
5
Штробль
5
Штробль
25
Зюле
18
Эльюнусси
22
Шипплок
22
Шипплок
18
Эльюнусси
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
18
Штендера
39
Мадлунг
39
Мадлунг
18
Штендера
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
14
Инуи
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Инуи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Янник Зуммак
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
Остались в запасе
33
Янник Зуммак
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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