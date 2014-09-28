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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 28 сентября 2014
Гамбург
28.09.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
58'
Н. Мюллер
44'
Х. Сеферович
90'
Л. Пиазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
90'
+1
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Н. Мюллер
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пиазон
Желтая карточка
П. Ирачек
89'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Л. Холтби
86'
Замена
А. Руднев
️️️️
Т. Арслан
86'
85'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ш. Айхнер
71'
Замена
Т. Инуи
️️️️
А. Игньевски
ГОЛ! 1:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
Л. Холтби
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Т. Чендлер
38'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
25'
Желтая карточка
С. Медойевич
Желтая карточка
В. Бехрами
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
35
Толкай Чигерчи
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-5-1
33
Дробны
22
Озтрзолек
3
Клебер
16
Вестерманн
5
Джуру
9
Мюллер
90
Холтби
10
Штибер
85
Бехрами
30
Арслан
10
Ласогга
3-2-3-1
1
Видвальд
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
23
Русс
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
29
Айхнер
34
Медойевич
9
Сеферович
9
Мюллер
2
Дикмайер
2
Дикмайер
9
Мюллер
90
Холтби
8
Ирачек
8
Ирачек
90
Холтби
30
Арслан
9
Руднев
9
Руднев
30
Арслан
9
Сеферович
39
Мадлунг
39
Мадлунг
9
Сеферович
29
Айхнер
12
Пиазон
12
Пиазон
29
Айхнер
22
Игньевски
14
Инуи
14
Инуи
22
Игньевски
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
35
Толкай Чигерчи
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
35
Толкай Чигерчи
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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