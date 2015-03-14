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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Падерборн
Айнтрахт - Падерборн: обзор матча 14 марта 2015
Айнтрахт
14.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Падерборн
27'
А. Майер
42'
М. Штендера
55'
Ш. Айхнер
82'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Падерборн
89'
Желтая карточка
Э. Качунга
84'
Желтая карточка
С. Лакич
Желтая карточка
Н. Вальдес
82'
ГОЛ! 4:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
Т. Инуи
82'
Замена
А. Бамба
️️️️
К. Самбрано
80'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Х. Сеферович
74'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Штендера
70'
58'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
58'
Замена
Л. Рупп
️️️️
С. Коч
ГОЛ! 3:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Т. Инуи
55'
46'
Замена
С. Лакич
️️️️
М. Саглик
46'
Замена
Э. Качунга
️️️️
С. Кучке
45'
+2
Желтая карточка
С. Кучке
ГОЛ! 2:0!
М. Штендера
Пас отдал
А. Майер
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
М. Штендера
27'
25'
Желтая карточка
С. Коч
24'
Желтая карточка
К. Штродьек
Желтая карточка
М. Штендера
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Махир Саглик
ЦФ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Самбрано
39
Мадлунг
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
14
Инуи
9
Сеферович
4-4-2
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
13
Штродьек
3
Хартерц
17
Меха
8
Вранчич
6
Бакалорж
30
Коч
20
Кучке
10
Саглик
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
18
Штендера
23
Флум
23
Флум
18
Штендера
9
Сеферович
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сеферович
20
Кучке
10
Качунга
10
Качунга
20
Кучке
30
Коч
10
Рупп
10
Рупп
30
Коч
10
Саглик
29
Лакич
29
Лакич
10
Саглик
Остались в запасе
Айнтрахт
Падерборн
1
Феликс Видвальд
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Томас Шааф
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Айнтрахт - Падерборн
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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