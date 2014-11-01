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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 01 ноября 2014
Ганновер-96
01.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
88'
А. Мадлунг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Мадлунг
88'
Замена
Ш. Тескер
️️️️
Э. Приб
84'
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Бриан
84'
Замена
А. Собич
️️️️
Л. Биттенкурт
73'
71'
Замена
В. Кадлец
️️️️
С. Киттель
63'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Д. Кинсомби
61'
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Хасебе
59'
Желтая карточка
Д. Кинсомби
Желтая карточка
М. Хирш
46'
43'
Желтая карточка
А. Мадлунг
Желтая карточка
К. Шульц
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
30
Флориан Баллас
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
34
Тим Дирсен
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
35
Хирш
7
Приб
24
Шмидебах
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
7
Бриан
13
Хоселу
3-2-5
1
Видвальд
39
Мадлунг
23
Русс
8
Кинсомби
22
Чендлер
20
Хасебе
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
34
Медойевич
8
Киттель
7
Приб
2
Тескер
2
Тескер
7
Приб
32
Биттенкурт
9
Собич
9
Собич
32
Биттенкурт
7
Бриан
19
Караман
19
Караман
7
Бриан
8
Кинсомби
5
Очипка
5
Очипка
8
Кинсомби
20
Хасебе
22
Игньевски
22
Игньевски
20
Хасебе
8
Киттель
77
Кадлец
77
Кадлец
8
Киттель
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
30
Флориан Баллас
ЦЗ
34
Тим Дирсен
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
30
Флориан Баллас
ЦЗ
34
Тим Дирсен
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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