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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 23 августа 2014
Айнтрахт
23.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
15'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
44'
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трапп
23
Русс
23
Андерсон Бамба
22
Игньевски
15
Джакпа
20
Хасебе
13
Ланиг
14
Инуи
12
Пиазон
16
Вальдес
9
Сеферович
3-2-4-1
1
Бюрки
11
Крмас
25
Сорг
2
Кемпф
7
Шмид
30
Гюнтер
23
Шустер
31
Геде
16
Дарида
8
Франтц
14
Мехмеди
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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