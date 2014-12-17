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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 17 декабря 2014
Айнтрахт
17.12.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 4
Завершен
Герта
43'
Ш. Айхнер
58'
Х. Сеферович
90'
А. Майер
90+1'
А. Майер
21'
Д. Энтони Брукс
33'
Э. Бен-Хатира
37'
Ю. Шибер
80'
П. Нимайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
ГОЛ! 4:4!
А. Майер
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
А. Майер
Пас отдал
А. Бамба
90'
84'
Замена
С. Лангкамп
️️️️
Ю. Шибер
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Б. Очипка
81'
80'
ГОЛ! 2:4!
П. Нимайер
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
Желтая карточка
Б. Очипка
79'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Хасебе
73'
Желтая карточка
М. Штендера
66'
66'
Замена
В. Штокер
️️️️
Ронни
65'
Желтая карточка
Ронни
ГОЛ! 2:3!
Х. Сеферович
Пас отдал
М. Хасебе
58'
51'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 1:3!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Х. Сеферович
43'
37'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Шибер
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
Ронни
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Русс
29'
27'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Р. Беренс
Желтая карточка
Ш. Айхнер
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
Ронни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Айнтрахт
33
Янник Зуммак
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Хильдебранд
20
Хасебе
23
Русс
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
14
Инуи
9
Сеферович
4-5-1
1
Крафт
22
Пекарик
14
Шульц
25
Брукс
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
12
Ронни
13
Хегелер
7
Беренс
18
Нимайер
20
Шибер
23
Русс
39
Мадлунг
39
Мадлунг
23
Русс
20
Хасебе
8
Киттель
8
Киттель
20
Хасебе
5
Очипка
12
Пиазон
12
Пиазон
5
Очипка
20
Шибер
4
Лангкамп
4
Лангкамп
20
Шибер
7
Беренс
78
Харагучи
78
Харагучи
7
Беренс
12
Ронни
14
Штокер
14
Штокер
12
Ронни
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
33
Янник Зуммак
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Янник Зуммак
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Айнтрахт - Герта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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