Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 31 января 2015
Фрайбург
31.01.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
61'
В. Дарида (П)
63'
Н. Петерсен
69'
Н. Петерсен
88'
Н. Петерсен
1'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
ГОЛ! 4:1!
Н. Петерсен
88'
83'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Хасебе
76'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ш. Айхнер
76'
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Инуи
Желтая карточка
М. Филипп
72'
ГОЛ! 3:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
М. Франтц
69'
Замена
М. Филипп
️️️️
А. Мехмеди
66'
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Ф. Клаус
63'
Желтая карточка
К. Гюнтер
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Дарида
61'
Желтая карточка
А. Мехмеди
58'
53'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ю. Шустер
46'
Замена
О. Сорг
️️️️
С. Ритер
46'
45'
Желтая карточка
А. Бамба
45'
Желтая карточка
К. Трапп
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Русс
Пас отдал
М. Штендера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
27
Николас Хефлер
ОП
9
Дани Шахин
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
3-2-4-1
1
Бюрки
27
Ритер
21
Хен
3
Торрехон
30
Гюнтер
7
Шмид
16
Дарида
8
Франтц
30
Клаус
23
Шустер
14
Мехмеди
3-2-3-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
23
Русс
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
14
Инуи
9
Сеферович
27
Ритер
25
Сорг
25
Сорг
27
Ритер
23
Шустер
18
Петерсен
18
Петерсен
23
Шустер
14
Мехмеди
26
Филипп
26
Филипп
14
Мехмеди
20
Хасебе
39
Мадлунг
39
Мадлунг
20
Хасебе
14
Инуи
8
Киттель
8
Киттель
14
Инуи
29
Айхнер
12
Пиазон
12
Пиазон
29
Айхнер
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
27
Николас Хефлер
ОП
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Айнтрахт
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+