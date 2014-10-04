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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 04 октября 2014
Айнтрахт
04.10.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Кельн
44'
А. Майер
54'
А. Майер
79'
К. Виммер (АГ)
16'
М. Риссе
65'
Й. Хектор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
Замена
А. Мадлунг
️️️️
А. Майер
90'
+2
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Медойевич
89'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Х. Сеферович
86'
81'
Замена
К. Нагасава
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Виммер
79'
72'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Ю. Осако
65'
ГОЛ! 2:2!
Й. Хектор
Пас отдал
К. Фогт
61'
Желтая карточка
К. Фогт
61'
Замена
С. Пешко
️️️️
Д. Халфар
Желтая карточка
Х. Сеферович
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
Пас отдал
Х. Сеферович
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
Пас отдал
Х. Сеферович
44'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Риссе
Пас отдал
К. Фогт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Видвальд
22
Игньевски
23
Русс
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
3
Самбрано
14
Майер
34
Медойевич
14
Инуи
9
Сеферович
3-2-3-2
1
Хорн
6
Виммер
16
Ольковски
5
Марох
7
Фогт
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
33
Леманн
10
Осако
6
Цоллер
14
Майер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
14
Майер
34
Медойевич
22
Чендлер
22
Чендлер
34
Медойевич
9
Сеферович
29
Айхнер
29
Айхнер
9
Сеферович
6
Цоллер
10
Нагасава
10
Нагасава
6
Цоллер
28
Халфар
21
Пешко
21
Пешко
28
Халфар
10
Осако
11
Уджа
11
Уджа
10
Осако
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Томас Шааф
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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