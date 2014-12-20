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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 20 декабря 2014
Байер
20.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
83'
К. Беллараби
36'
А. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
90'
+3
Замена
В. Кадлец
️️️️
Х. Сеферович
90'
+1
Желтая карточка
Т. Хильдебранд
83'
Замена
С. Медойевич
️️️️
Т. Инуи
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Л. Бендер
83'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Сон
75'
Желтая карточка
Венделл
74'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
С. Рольфес
71'
70'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Штендера
64'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
59'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Майер
Желтая карточка
Э. Спахич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Айнтрахт
33
Янник Зуммак
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
8
Бендер
10
Чалханоглу
6
Рольфес
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-2-2-2-1
26
Хильдебранд
20
Хасебе
39
Мадлунг
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
18
Штендера
14
Майер
12
Пиазон
14
Инуи
9
Сеферович
6
Рольфес
8
Брандт
8
Брандт
6
Рольфес
7
Сон
18
Дрмич
18
Дрмич
7
Сон
18
Штендера
8
Киттель
8
Киттель
18
Штендера
14
Инуи
34
Медойевич
34
Медойевич
14
Инуи
9
Сеферович
77
Кадлец
77
Кадлец
9
Сеферович
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Янник Зуммак
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
33
Янник Зуммак
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Байер - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
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