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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 08 ноября 2014
Айнтрахт
08.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
22'
Т. Мюллер
64'
Т. Мюллер
67'
Т. Мюллер
86'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Хасебе
90'
86'
ГОЛ! 0:4!
Д. Шакири
Пас отдал
С. Роде
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ш. Айхнер
82'
76'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
72'
Замена
С. Роде
️️️️
Ф. Лам
68'
Замена
А. Роббен
️️️️
Р. Левандовски
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Штендера
67'
67'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гетце
66'
Желтая карточка
Ф. Рибери
64'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ш. Айхнер
38'
Желтая карточка
Т. Чендлер
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
3-2-4-1
1
Видвальд
20
Хасебе
23
Андерсон Бамба
23
Русс
5
Очипка
22
Чендлер
18
Штендера
29
Айхнер
34
Медойевич
14
Майер
9
Сеферович
3-2-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
24
Бернат
3
Алонсо
7
Рибери
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Хасебе
22
Игньевски
22
Игньевски
20
Хасебе
18
Штендера
8
Киттель
8
Киттель
18
Штендера
29
Айхнер
12
Пиазон
12
Пиазон
29
Айхнер
21
Лам
17
Роде
17
Роде
21
Лам
9
Левандовски
10
Роббен
10
Роббен
9
Левандовски
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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