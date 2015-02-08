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Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 08 февраля 2015
Аугсбург
08.02.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
7'
Р. Клаван
37'
Р. Бобадилья
45+2'
Ш. Айхнер
70'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
90'
+2
Замена
А. Мадлунг
️️️️
К. Самбрано
Желтая карточка
П. Хейбьерг
87'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Р. Бобадилья
83'
Замена
Каюби
️️️️
Т. Вернер
75'
74'
Желтая карточка
Т. Чендлер
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Майер
Пас отдал
К. Самбрано
59'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Бамба
Желтая карточка
Д. Кор
57'
46'
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Инуи
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ш. Айхнер
ГОЛ! 2:0!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Я. Кальсен-Бракер
37'
34'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
23'
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
П. Верхаг
18'
15'
Желтая карточка
Х. Сеферович
ГОЛ! 1:0!
Р. Клаван
Пас отдал
Х. Алтынтоп
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
29
Марко Шустер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
2-5-1-2
13
Маннингер
2
Верхаг
24
Клаван
31
Кор
8
Фойлнер
17
Вернер
10
Байер
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
3-2-2-1-1
1
Трапп
23
Русс
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
9
Сеферович
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
17
Вернер
30
Каюби
30
Каюби
17
Вернер
25
Бобадилья
28
Джурдич
28
Джурдич
25
Бобадилья
3
Самбрано
39
Мадлунг
39
Мадлунг
3
Самбрано
14
Инуи
8
Киттель
8
Киттель
14
Инуи
23
Андерсон Бамба
12
Пиазон
12
Пиазон
23
Андерсон Бамба
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
29
Марко Шустер
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
29
Марко Шустер
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
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