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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 04 апреля 2015
Айнтрахт
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
27'
А. Мадлунг
54'
Ш. Айхнер
68'
Марсело
82'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
90'
+1
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ш. Айхнер
90'
88'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Х. Сеферович
84'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Инуи
70'
68'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Бриан
68'
ГОЛ! 2:1!
Марсело
Пас отдал
Х. Кийотаке
67'
Замена
М. Альборнос
️️️️
Э. Приб
ГОЛ! 2:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Х. Сеферович
54'
Желтая карточка
С. Киттель
44'
39'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
Б. Очипка
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Мадлунг
Пас отдал
Б. Очипка
27'
13'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Сонни Киттель
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Самбрано
39
Мадлунг
5
Очипка
22
Чендлер
8
Киттель
14
Майер
29
Айхнер
14
Инуи
9
Сеферович
3-2-1-2-2
20
Цилер
20
Фелипе
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
26
Сане
7
Приб
13
Штиндль
10
Кийотаке
7
Бриан
11
Конан
14
Инуи
18
Штендера
18
Штендера
14
Инуи
29
Айхнер
12
Пиазон
12
Пиазон
29
Айхнер
9
Сеферович
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сеферович
7
Приб
3
Альборнос
3
Альборнос
7
Приб
10
Кийотаке
2
Андреасен
2
Андреасен
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
7
Бриан
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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