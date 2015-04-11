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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 11 апреля 2015
Бавария
11.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
13'
Р. Левандовски
66'
Р. Левандовски
82'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
87'
Желтая карточка
А. Игньевски
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Рафинья
83'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Вайзер
82'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ф. Лам
79'
72'
Замена
А. Игньевски
️️️️
А. Бамба
71'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Н. Вальдес
71'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
С. Роде
️️️️
Т. Алькантара
69'
67'
Желтая карточка
М. Штендера
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
66'
57'
Травма
А. Бамба
33'
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
13'
Желтая карточка
Данте
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ОП
21
Филипп Лам
ОП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
3-4-1-2
25
Рейна
13
Рафинья
3
Алонсо
4
Данте
24
Бернат
6
Алькантара
21
Лам
8
Вайзер
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
3-2-3-2
1
Трапп
20
Хасебе
39
Мадлунг
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
29
Айхнер
8
Киттель
18
Штендера
9
Сеферович
16
Вальдес
13
Рафинья
28
Бадштубер
28
Бадштубер
13
Рафинья
21
Лам
10
Гаудино
10
Гаудино
21
Лам
6
Алькантара
17
Роде
17
Роде
6
Алькантара
23
Андерсон Бамба
22
Игньевски
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
16
Вальдес
12
Пиазон
12
Пиазон
16
Вальдес
29
Айхнер
14
Инуи
14
Инуи
29
Айхнер
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
1
Мануэль Нойер
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
HD Спорт 16:25 (прямая)
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