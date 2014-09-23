Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 23 сентября 2014
Айнтрахт
23.09.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
45+1'
А. Майер
82'
Х. Сеферович
41'
Й. Хофманн
44'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
90'
+5
Желтая карточка
Х. Самперио
Замена
Ф. Видвальд
️️️️
К. Трапп
90'
87'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 2:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
М. Штендера
82'
Желтая карточка
М. Хасебе
80'
Желтая карточка
К. Самбрано
79'
74'
Желтая карточка
С. Оказаки
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Чендлер
73'
60'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Л. Пиазон
59'
57'
Желтая карточка
Ш. Белл
46'
Замена
Г. Хара
️️️️
Ю. Малли
ГОЛ! 1:2!
А. Майер
Пас отдал
М. Хасебе
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Бросински
41'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Д. Бросински
Желтая карточка
Х. Сеферович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Юнус Малли
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Трапп
3
Самбрано
22
Игньевски
23
Русс
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
14
Инуи
12
Пиазон
9
Сеферович
4-1-1-3-1
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
15
Диас
14
Баумгартлингер
30
Гайс
7
Хофманн
10
Малли
31
Джуричич
30
Оказаки
1
Трапп
1
Видвальд
1
Видвальд
1
Трапп
12
Пиазон
29
Айхнер
29
Айхнер
12
Пиазон
22
Чендлер
18
Штендера
18
Штендера
22
Чендлер
10
Малли
18
Хара
18
Хара
10
Малли
31
Джуричич
29
Самперио
29
Самперио
31
Джуричич
7
Хофманн
9
Аллагуи
9
Аллагуи
7
Хофманн
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+