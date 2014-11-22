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Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 22 ноября 2014
Боруссия М
22.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
5'
Х. Нордтвейт
54'
М. Штендера
57'
А. Майер
73'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
М. Хасебе
Вторая желтая
Г. Джака
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джака
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Х. Сеферович
89'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Нордтвейт
76'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
76'
Желтая карточка
А. Домингес
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
Т. Инуи
Пас отдал
А. Майер
68'
Желтая карточка
Б. Очипка
68'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Штендера
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
66'
59'
Желтая карточка
Т. Чендлер
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Майер
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Штендера
Пас отдал
Х. Сеферович
9'
Желтая карточка
М. Русс
ГОЛ! 1:0!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
Г. Джака
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
14
Торбен Маркс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
3-3-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
4
Корб
6
Нордтвейт
17
Вендт
34
Джака
18
Домингес
7
Херрманн
28
Хан
10
Крузе
11
Раффаэл
3-2-3-1-1
1
Видвальд
20
Хасебе
23
Русс
23
Андерсон Бамба
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
9
Сеферович
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
6
Нордтвейт
10
Хргота
10
Хргота
6
Нордтвейт
9
Сеферович
39
Мадлунг
39
Мадлунг
9
Сеферович
18
Штендера
8
Киттель
8
Киттель
18
Штендера
29
Айхнер
12
Пиазон
12
Пиазон
29
Айхнер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
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