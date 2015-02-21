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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 21 февраля 2015
Майнц
21.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
39'
К. Клеменс
47'
Й. Гайс
50'
Ю. Малли
35'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
89'
86'
Замена
А. Бамба
️️️️
Л. Пиазон
83'
Вторая желтая
К. Самбрано
81'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
С. Оказаки
78'
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Клеменс
73'
69'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Русс
Желтая карточка
Н. Бунгерт
68'
Желтая карточка
Д. Бросински
62'
59'
Желтая карточка
Х. Сеферович
52'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 3:1!
Ю. Малли
Пас отдал
П. де Бласис
50'
ГОЛ! 2:1!
Й. Гайс
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Клеменс
Пас отдал
С. Оказаки
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Х. Сеферович
33'
Желтая карточка
Л. Пиазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
8
де Бласис
3-2-3-1-1
1
Трапп
39
Мадлунг
23
Русс
3
Самбрано
22
Чендлер
5
Очипка
18
Штендера
14
Майер
29
Айхнер
12
Пиазон
9
Сеферович
30
Оказаки
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
30
Оказаки
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
17
Клеменс
29
Самперио
29
Самперио
17
Клеменс
12
Пиазон
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
12
Пиазон
23
Русс
8
Киттель
8
Киттель
23
Русс
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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