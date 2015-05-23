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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 23 мая 2015
Айнтрахт
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Байер
4'
Х. Сеферович
39'
А. Мадлунг
6'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
87'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Т. Едвай
Желтая карточка
Н. Вальдес
86'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Ш. Айхнер
81'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Штендера
79'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Л. Вальдшмидт
69'
67'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
59'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 2:1!
А. Мадлунг
39'
Желтая карточка
Т. Чендлер
21'
6'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
М. Русс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-2-2
1
Трапп
39
Мадлунг
3
Самбрано
23
Русс
5
Очипка
22
Чендлер
29
Айхнер
18
Штендера
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
3-2-1-3-1
1
Лено
17
Бениш
7
Райнарц
4
Едвай
8
Бендер
18
Венделл
10
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
29
Айхнер
22
Игньевски
22
Игньевски
29
Айхнер
18
Штендера
23
Флум
23
Флум
18
Штендера
7
Вальдшмидт
16
Вальдес
16
Вальдес
7
Вальдшмидт
8
Брандт
8
Кастро
8
Кастро
8
Брандт
4
Едвай
6
Рольфес
6
Рольфес
4
Едвай
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Давид Йеллделл
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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