Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 28 февраля 2015
Айнтрахт
28.02.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
12'
А. Майер (П)
54'
А. Майер
45+2'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
Пенальти не реализован!
А. Майер
90'
+2
Желтая карточка
Л. Пиазон
88'
82'
Желтая карточка
М. Гуайда
79'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
С. Райкович
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
77'
74'
Желтая карточка
Я. Дробны
70'
Замена
Р. Маркос
️️️️
Ф. Мюллер
64'
Вторая желтая
М. Озтрзолек
60'
Замена
М. Байстер
️️️️
А. Руднев
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
54'
53'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
З. Штибер
Пас отдал
Ф. Мюллер
Желтая карточка
А. Мадлунг
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Майер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
7
Филипп Мюллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Свен Менде
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
20
Хасебе
39
Мадлунг
23
Русс
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
12
Пиазон
4-3-3
33
Дробны
22
Озтрзолек
5
Джуру
41
Райкович
2
Дикмайер
10
Штибер
20
Качар
8
Ирачек
9
Руднев
7
Мюллер
26
Гуайда
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
7
Мюллер
3
Маркос
3
Маркос
7
Мюллер
41
Райкович
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
41
Райкович
9
Руднев
9
Байстер
9
Байстер
9
Руднев
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
28
Свен Менде
ЦП
30
Александер Брунст
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
28
Свен Менде
ЦП
30
Александер Брунст
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Гамбург
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+