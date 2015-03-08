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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 08 марта 2015
Кельн
08.03.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Айнтрахт
28'
Дейверсон
72'
М. Риссе
79'
Ю. Осако
82'
Э. Уджа
58'
А. Майер
90+3'
А. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Майер
Красная карточка
К. Виммер
90'
+1
Замена
Д. Швенто
️️️️
М. Риссе
89'
Замена
М. Маврай
️️️️
Э. Уджа
87'
86'
Желтая карточка
М. Штендера
84'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 4:1!
Э. Уджа
Пас отдал
М. Риссе
82'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Осако
Пас отдал
Э. Уджа
79'
75'
Замена
Т. Инуи
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 2:1!
М. Риссе
Пас отдал
К. Фогт
72'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Дейверсон
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
Желтая карточка
Дейверсон
38'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
28'
26'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Желтая карточка
С. Пешко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
3-2-3-2
1
Хорн
7
Фогт
5
Марох
6
Виммер
14
Хектор
16
Ольковски
21
Пешко
33
Леманн
31
Риссе
11
Уджа
16
Дейверсон
3-2-3-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Самбрано
23
Русс
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
12
Пиазон
9
Сеферович
11
Уджа
3
Маврай
3
Маврай
11
Уджа
31
Риссе
81
Швенто
81
Швенто
31
Риссе
16
Дейверсон
10
Осако
10
Осако
16
Дейверсон
12
Пиазон
39
Мадлунг
39
Мадлунг
12
Пиазон
20
Хасебе
14
Инуи
14
Инуи
20
Хасебе
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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