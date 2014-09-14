Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 14 сентября 2014
Айнтрахт
14.09.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
49'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
90'
+4
Желтая карточка
М. Фойлнер
85'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Д. Байер
77'
Желтая карточка
Т. Вернер
75'
Замена
Каюби
️️️️
Р. Бобадилья
73'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
К. Самбрано
70'
62'
Желтая карточка
П. Верхаг
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Русс
57'
Замена
А. Майер
️️️️
Т. Инуи
56'
51'
Желтая карточка
Д. Кор
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Хасебе
46'
Желтая карточка
М. Хасебе
28'
Желтая карточка
А. Бамба
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
3-2-2-2
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
22
Игньевски
15
Джакпа
23
Русс
14
Инуи
12
Пиазон
77
Кадлец
9
Сеферович
4-3-1-2
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
21
Баба
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
13
Мельдерс
14
Инуи
14
Майер
14
Майер
14
Инуи
23
Русс
23
Флум
23
Флум
23
Русс
20
Хасебе
34
Медойевич
34
Медойевич
20
Хасебе
10
Байер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
7
Алтынтоп
8
Фойлнер
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
30
Каюби
30
Каюби
25
Бобадилья
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+