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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 25 апреля 2015
Боруссия Д
25.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
24'
П. Обамеянг (П)
32'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Г. Мхитарян
87'
79'
Замена
Т. Инуи
️️️️
М. Штендера
Замена
К. Кампль
️️️️
П. Обамеянг
79'
73'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
С. Киттель
Замена
М. Ройс
️️️️
Я. Блащиковски
67'
58'
Желтая карточка
А. Мадлунг
Желтая карточка
С. Папастатопулос
46'
46'
Замена
М. Штендера
️️️️
С. Медойевич
42'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Г. Мхитарян
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
П. Обамеянг
32'
Желтая карточка
С. Бендер
27'
25'
Желтая карточка
С. Киттель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
3
Невен Суботич
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-2-1-1
22
Лангерак
5
Бендер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
37
Дурм
22
Мхитарян
16
Блащиковски
10
Кагава
7
Обамеянг
3-2-2-1-2
1
Трапп
39
Мадлунг
3
Самбрано
22
Игньевски
22
Чендлер
20
Хасебе
8
Киттель
34
Медойевич
12
Пиазон
9
Сеферович
16
Вальдес
7
Обамеянг
44
Кампль
44
Кампль
7
Обамеянг
16
Блащиковски
18
Ройс
18
Ройс
16
Блащиковски
22
Мхитарян
9
Иммобиле
9
Иммобиле
22
Мхитарян
34
Медойевич
18
Штендера
18
Штендера
34
Медойевич
Штендера
14
Инуи
14
Инуи
Штендера
8
Киттель
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Киттель
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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